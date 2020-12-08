В Нижнем Новгороде рассказали о работе над концепцией развития стадиона «Водник»

Администрация Нижнего Новгорода дорабатывает концепцию развития стадиона «Водник».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент физической культуры и спорта.

По словам источника, запланировано «поэтапное благоустройство стадиона с учётом определения приоритетных направлений и минимальных затрат (устройство инженерных коммуникаций, реконструкция центрального футбольного ядра и вспомогательных спортивных площадей)».

Кроме того, как отметили в департаменте, определяется стоимость разработки проектно-сметной документации по реконструкции объекта.

Следующим этапом работ станут общественные слушания. Их собирались провести в марте, но концепция реконструкции была не готова.

«Водник» построен в 1939 году. Капитального ремонта на стадионе не было более 30 лет.