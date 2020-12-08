В Нижнем Новгороде рассказали о работе над концепцией развития стадиона «Водник»

Короткая ссылка
Администрация Нижнего Новгорода дорабатывает концепцию развития стадиона «Водник».
В Нижнем Новгороде рассказали о работе над концепцией развития стадиона «Водник»
  • © РИА Новости / Олег Золото

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент физической культуры и спорта.

По словам источника, запланировано «поэтапное благоустройство стадиона с учётом определения приоритетных направлений и минимальных затрат (устройство инженерных коммуникаций, реконструкция центрального футбольного ядра и вспомогательных спортивных площадей)».

Кроме того, как отметили в департаменте, определяется стоимость разработки проектно-сметной документации по реконструкции объекта.

Следующим этапом работ станут общественные слушания. Их собирались провести в марте, но концепция реконструкции была не готова.

«Водник» построен в 1939 году. Капитального ремонта на стадионе не было более 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить