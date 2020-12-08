В Нижнем Новгороде рассказали о работе над концепцией развития стадиона «Водник»
- © РИА Новости / Олег Золото
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент физической культуры и спорта.
По словам источника, запланировано «поэтапное благоустройство стадиона с учётом определения приоритетных направлений и минимальных затрат (устройство инженерных коммуникаций, реконструкция центрального футбольного ядра и вспомогательных спортивных площадей)».
Кроме того, как отметили в департаменте, определяется стоимость разработки проектно-сметной документации по реконструкции объекта.
Следующим этапом работ станут общественные слушания. Их собирались провести в марте, но концепция реконструкции была не готова.
«Водник» построен в 1939 году. Капитального ремонта на стадионе не было более 30 лет.