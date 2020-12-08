В Симферополе педофила приговорили к 13,5 года колонии

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Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил жителя Симферопольского района к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима за изнасилование, попытку изнасилования и грабёж.
В Симферополе педофила приговорили к 13,5 года колонии
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Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма. Отмечается, что мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Железнодорожный районный суд Симферополя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Окончательное наказание ему назначено в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 37-летний мужчина в конце марта текущего года, находясь на территории промышленной зоны в Симферополе, совершил изнасилование одной из потерпевших, а также иные действия сексуального характера в отношении другой. После чего он открыто похитил денежные средства, принадлежащие одной из жертв.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», адвокат, телеведущий, писатель Павел Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России.

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