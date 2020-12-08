Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-чиновника
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на данные областной прокуратуры.
Бывший чиновник подозревается в получении взятки за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса в Ленинском районе города. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Взятку, как сообщали в СКР, председатель комитета получал через посредников. Председатель комитета и один посредник были задержаны.
Прокуратура Томской области сообщила в понедельник, 7 декабря, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемого получателя взятки.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК («Получение взятки»), ч. 2 ст. 292 УК («Служебный подлог»).
В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело в Советский районный суд.
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