Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-чиновника

Бывший председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 150 тыс. рублей.

Об этом сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на данные областной прокуратуры.

Бывший чиновник подозревается в получении взятки за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса в Ленинском районе города. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Взятку, как сообщали в СКР, председатель комитета получал через посредников. Председатель комитета и один посредник были задержаны.

Прокуратура Томской области сообщила в понедельник, 7 декабря, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемого получателя взятки.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК («Получение взятки»), ч. 2 ст. 292 УК («Служебный подлог»).

В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело в Советский районный суд.

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