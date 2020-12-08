На Камчатке по делу о взятке задержан бывший сотрудник УМВД

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Бывший руководитель одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю задержан по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей за подмену рыбной продукции.
На Камчатке по делу о взятке задержан бывший сотрудник УМВД
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу СУСК России по Камчатскому краю.

«Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте регионального управления.

По версии следствия, в июле подозреваемый вместе с заместителем начальника — начальником полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в 2 млн рублей. Уточняется, что взятка была получена за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объёме, а также за отражение рыбной продукции в процессуальных документах.

Как ранее сообщала газета «Известия», Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего главы регионального Министерства лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

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