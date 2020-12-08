В Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 500 тысяч

В Москве число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс. Об этом свидетельствуют данные оперштаба Москвы.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели ещё 5532 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403».

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.