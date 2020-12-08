Кадыров назвал контролируемой ситуацию с коронавирусом в Чечне
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«Несмотря на незначительный суточный прирост больных, ситуация в регионе находится под контролем», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Кадыров отметил, что всего на 7 декабря в Чечне зафиксировано 2463 подтверждённых случая COVID-19, в том числе 1170 человек находятся в больницах, ещё 1604 больных лечатся дома.
Глава Чечни также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Ранее врач-пульмонолог доктор медицинских наук Александр Карабиненко в беседе с НСН рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.