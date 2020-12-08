Эксперт рассказал, стоит ли устанавливать антивирус на смартфон

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, нужно ли устанавливать антивирус на современный смартфон для защиты информации.

Об этом Эльдар Муртазин рассказал в беседе с изданием «Известия».

По мнению эксперта, без антивируса вполне можно обойтись. Встроенная защита в Android и iOs более чем достаточна для того, чтобы смартфон не могли взломать.

Однако не стоит устанавливать программы из неизвестных источников и открывать ссылки от неизвестных людей.

«Мошенники, как правило, используют элементы социальной инженерии. Они звонят вам, говорят, что они из службы безопасности банка, выманивают те или иные сведения. Никогда не говорите с незнакомцами», — отметил аналитик.

Специалист призвал никому не доверять свой телефон.

«Смартфон — это личная вещь, как зубная щётка. Не давайте его другим людям. Его можно давать своим детям, кому-то очень близкому. Но приятелям, друзьям, наверное, не стоит», — сказал Муртазин.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.