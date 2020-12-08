Эксперт рассказал, стоит ли устанавливать антивирус на смартфон

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, нужно ли устанавливать антивирус на современный смартфон для защиты информации.
Эксперт рассказал, стоит ли устанавливать антивирус на смартфон
  • ©pixabay.com

Об этом Эльдар Муртазин рассказал в беседе с изданием «Известия».

По мнению эксперта, без антивируса вполне можно обойтись. Встроенная защита в Android и iOs более чем достаточна для того, чтобы смартфон не могли взломать.

Однако не стоит устанавливать программы из неизвестных источников и открывать ссылки от неизвестных людей.

«Мошенники, как правило, используют элементы социальной инженерии. Они звонят вам, говорят, что они из службы безопасности банка, выманивают те или иные сведения. Никогда не говорите с незнакомцами», — отметил аналитик.

Специалист призвал никому не доверять свой телефон.

«Смартфон — это личная вещь, как зубная щётка. Не давайте его другим людям. Его можно давать своим детям, кому-то очень близкому. Но приятелям, друзьям, наверное, не стоит», — сказал Муртазин.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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