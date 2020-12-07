В ЯНАО трое бывших сотрудников ФНС предстанут перед судом за мошенничество

В Новом Уренгое (ЯНАО) передано в суд обвинительное заключение по делу о хищении организованной группой налоговиков свыше 26 млн рублей по сфабрикованным ими сведениям.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на Генпрокуратуру Российской Федерации, на скамье подсудимых оказались трое бывших сотрудников управления ФНС по Новому Уренгою.

По версии следствия, сотрудники отдела региональной межрайонной инспекции ФНС №2 в течение полутора лет вносили в компьютерную программу ведомства ложные сведения о переплатах по налогам. На основании этого формировались фиктивные заявки на возврат денег налогоплательщикам, а затем средства перечислялись на фиктивные счета для их обналичивания.

Так злоумышленниками было сфабриковано 152 решения о возврате излишне уплаченного налога на сумму свыше 26 млн рублей.

«В зависимости от роли и степени участия бывшие сотрудники налоговой инспекции обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»)», — сообщили представители ведомства.

В 2019 году Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-руководителя областного управления ФНС России Владимира Рыжука.