Продукцию технополиса «Москва» поставили в 45 регионов для борьбы с коронавирусом

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Более 8 тыс. единиц товара для борьбы с пандемией коронавируса поставили предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 45 регионов России.
Продукцию технополиса «Москва» поставили в 45 регионов для борьбы с коронавирусом
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передаёт «Вечерняя Москва».

По его словам, порядка 40% от общего объёма поставок приходится на Москву.

«В период временных ограничений компании особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастили объёмы производства медицинских изделий и оборудования в среднем на 50%, а также оперативно перепрофилировали мощности под выпуск товаров для борьбы с пандемией», — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Продукцию применяют в таких учреждениях, как школы, больницы, федеральные ведомства и вузы.

Ранее, по сообщениям НСН, власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». 

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