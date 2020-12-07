Продукцию технополиса «Москва» поставили в 45 регионов для борьбы с коронавирусом

Более 8 тыс. единиц товара для борьбы с пандемией коронавируса поставили предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 45 регионов России.

Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передаёт «Вечерняя Москва».

По его словам, порядка 40% от общего объёма поставок приходится на Москву.

«В период временных ограничений компании особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастили объёмы производства медицинских изделий и оборудования в среднем на 50%, а также оперативно перепрофилировали мощности под выпуск товаров для борьбы с пандемией», — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Продукцию применяют в таких учреждениях, как школы, больницы, федеральные ведомства и вузы.

Ранее, по сообщениям НСН, власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва».