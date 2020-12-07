В Белгородской области напали на российских пограничников
- Reuters
Дело заведено по ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности).
Установлено, что 3 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения госграницы тремя лицами. На требование остановиться они открыли огонь.
Командир наряда принял решение открыть ответный огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован, проинформировали в ведомстве.
При себе у него обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения, добавили в СК.