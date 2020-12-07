В Белгородской области напали на российских пограничников

Уголовное дело возбуждено по факту вооружённого нападения на российских пограничников в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Дело заведено по ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности).

Установлено, что 3 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения госграницы тремя лицами. На требование остановиться они открыли огонь.

Командир наряда принял решение открыть ответный огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован, проинформировали в ведомстве.

При себе у него обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения, добавили в СК.