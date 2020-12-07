В Национальном плодоовощном союзе оценили ситуацию с ценами

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Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков оценил ситуацию с ценами.
В Национальном плодоовощном союзе оценили ситуацию с ценами
  • Pixabay

«Возможно, в конце 2020 года цены ещё вырастут, но многое зависит от покупательской способности людей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, год был не простой, и ритейлеры, скорее всего, будут следить за спросом и формировать предложение, исходя из него.

Со своей стороны, технолог ГК «Омега» Иван Рыжков выразил мнение, что колбаса до конца года не подорожает.

«Стоимость сырья не растёт, а доллар снижается, то есть заводы закупают по выгодным ценам и пищевые добавки, и мясо», — пояснил он.

Как отметил Рыжков, нет смысла выпускать дорогие продукты и ждать на них высокого спроса.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

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