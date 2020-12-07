В России 50% населения прошли вакцинацию от гриппа

В России число привитых от гриппа граждан увеличилось до 72,5 млн, что составляет 50% населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она рассказала на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«По иммунизации против гриппа по поручению президента России хотела бы доложить, что на сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения России — это 72,5 млн человек, и в том числе за счёт средств из федерального бюджета — 63,6 млн человек», — сказала Попова.

Ранее главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с kp.ru дала рекомендации по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.