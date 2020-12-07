Песков оценил сообщения о похоронах устроившего атаку во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в Чечне похоронили Абдулаха Анзорова, который в октябре устроил террористическую атаку во Франции.

«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли. Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идёт о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию», — сказал Песков.

Как рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, родственники Анзорова доставили его тело в республику и похоронили по исламским канонам.

«Парня похоронили на сельском кладбище в Шалажи с соблюдением всех исламских канонов, связанных с похоронным обрядом. Присутствовали родственники, знакомые, как и положено на похоронах», — сказала она.

16 октября экстремист обезглавил преподавателя около учебного заведения в пригороде Парижа. Нападавшего застрелили полицейские.

Убийство связывают с инцидентом в школе, где учитель во время урока показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.