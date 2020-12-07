В Нижнем Новгороде женщина-водитель погибла под колёсами автобуса

Несчастный случай произошёл в Нижнем Новгороде. Женщина погибла под колёсами автобуса, водителем которого работала.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло ранним утром 7 декабря на выезде из Нижнего Новгорода. Выяснилось, что водитель вышла из автобуса, а тот начал самопроизвольное движение. Женщина попыталась остановить его, но попала под колёса. От полученных травм она скончалась.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Твери организовали проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса.