СК возбудил дело из-за гибели двух человек при падении крана в Волгу

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате падения строительного крана в Волгу в Самарской области.

Об этом информирует СУ СК России по региону.

«Следственным отделом по городу Сызрани возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), — заявили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в районе села Климовка строительный кран упал с моста в Волгу, в результате чего два человека погибли и трое пострадали.