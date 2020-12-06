СК возбудил дело из-за гибели двух человек при падении крана в Волгу
- РИА Новости
Об этом информирует СУ СК России по региону.
«Следственным отделом по городу Сызрани возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), — заявили в Следственном комитете.
Ранее сообщалось, что в Самарской области в районе села Климовка строительный кран упал с моста в Волгу, в результате чего два человека погибли и трое пострадали.