Минздрав зарегистрировал предельную цену на «Спутник V»
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- РИА Новости
«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1942 рубля за два компонента», — приводит РИА Новости слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
Он отметил, что цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.
Вакцина была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.
Ранее RT побывал на заводе BIOCAD в Санкт-Петербурге, где производится российская вакцина против COVID-19 «Спутник V».
В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса. Исследования продемонстрировали, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% на 28-й день после первой инъекции, а на 42-й день превышает 95%.