Минздрав зарегистрировал предельную цену на «Спутник V»

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V» — 1942 рубля за два компонента.

«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1942 рубля за два компонента», — приводит РИА Новости слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Он отметил, что цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.

Вакцина была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Ранее RT побывал на заводе BIOCAD в Санкт-Петербурге, где производится российская вакцина против COVID-19 «Спутник V».

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса. Исследования продемонстрировали, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% на 28-й день после первой инъекции, а на 42-й день превышает 95%.