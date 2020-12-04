В Нижегородской области разработают программу мотивации волонтёров

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать программу мотивации волонтёров.
В Нижегородской области разработают программу мотивации волонтёров
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как отметил Никитин, особо значимой работа волонтёров будет в 2021 году. В области работают региональные отделения таких организаций, как «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», действует проект #МыВместе.

Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Дарья Лежнина предложила систематизировать меры поддержки добровольческой деятельности.

Никитин поддержал инициативу и поручил сформировать рабочую группу по подготовке такой программы.

Ранее НТВ сообщал, что стартовал онлайн-марафон #МыВместе, посвящённый Дню волонтёра.

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