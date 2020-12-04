В Нижегородской области разработают программу мотивации волонтёров
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Как отметил Никитин, особо значимой работа волонтёров будет в 2021 году. В области работают региональные отделения таких организаций, как «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», действует проект #МыВместе.
Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Дарья Лежнина предложила систематизировать меры поддержки добровольческой деятельности.
Никитин поддержал инициативу и поручил сформировать рабочую группу по подготовке такой программы.
Ранее НТВ сообщал, что стартовал онлайн-марафон #МыВместе, посвящённый Дню волонтёра.