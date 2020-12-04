В Нижегородской области разработают программу мотивации волонтёров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать программу мотивации волонтёров.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как отметил Никитин, особо значимой работа волонтёров будет в 2021 году. В области работают региональные отделения таких организаций, как «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», действует проект #МыВместе.

Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Дарья Лежнина предложила систематизировать меры поддержки добровольческой деятельности.

Никитин поддержал инициативу и поручил сформировать рабочую группу по подготовке такой программы.

Ранее НТВ сообщал, что стартовал онлайн-марафон #МыВместе, посвящённый Дню волонтёра.