Голикова назвала безопасными российские вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Об этом она заявила в ходе брифинга. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Голикова напомнила, что к настоящему времени две российские вакцины получили государственную регистрацию и проходят пострегистрационные клинические исследования — вакцина «Спутник V», разработанная научным центром Гамалеи Минздрава России, а также вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.
«В ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность», — сказала вице-премьер.
Также Голикова заявила, что в России зафиксировано замедление темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.