Голикова назвала безопасными российские вакцины от коронавируса

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показывают высокую эффективность и безопасность.
Голикова назвала безопасными российские вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе брифинга. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Голикова напомнила, что к настоящему времени две российские вакцины получили государственную регистрацию и проходят пострегистрационные клинические исследования — вакцина «Спутник V», разработанная научным центром Гамалеи Минздрава России, а также вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.

«В ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность», — сказала вице-премьер.

Также Голикова заявила, что в России зафиксировано замедление темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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