В Ярославской области интернаты для пожилых перешли на закрытый режим

В Ярославской области интернаты для пожилых и инвалидов до 30 декабря перешли на закрытый режим работы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в региональном правительстве.

«Пожилые люди и инвалиды сегодня находятся в группе риска, поэтому необходимо минимизировать возможности возникновения очага заражения в стационарах», — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства области Анатолия Гулина.

Учреждения будут работать в круглосуточном закрытом режиме со сменой сотрудников раз в две недели.

Во время этого периода сотрудники закрытых интернатов, в которых находятся 3118 пожилых и инвалидов, будут получать региональные доплаты и стимулирующие выплаты.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили новый очаг COVID-19 в доме престарелых.