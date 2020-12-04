RT запустил канал на Rutube

RT на русском запустил собственный канал на видеохостинге Rutube.

На канале RT будут публиковаться эксклюзивы, прямые трансляции, интервью и оперативные видео.

Также на площадке появилась страница документального телеканала RTД на русском, в эфире которого будут доступны фильмы, сериалы, интервью, программы и репортажи о самых актуальных проблемах.

Rutube — ведущий российский видеохостинг. Его библиотека содержит миллионы единиц только лицензионного видео от крупнейших российских и зарубежных правообладателей.

Телевизионная сеть RT включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly.

В 2020 году RT побил рекорд по просмотрам на YouTube среди новостных телеканалов — 10 млрд просмотров на всех аккаунтах.