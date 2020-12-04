В Москве рассказали о донорах плазмы с антителами к коронавирусу

Власти Москвы сообщили, что количество доноров плазмы с антителами к коронавирусу в ноябре выросло в столице на 82%.

Соответствующая информация опубликована на сайте мэра Москвы.

«В ноябре уже 2645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу. Это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1453», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего более 6,7 тыс. жителей столицы стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19, причём 12,6% из них сдавали кровь неоднократно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области помогли региону подготовить не менее 52 тонн донорской крови с начала 2020 года. За десять месяцев донорами стали 42 тыс. человек.