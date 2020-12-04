Севастопольский государственный университет перешёл на смешанную форму обучения

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в Севастопольском государственном университете принято решение о переводе контактной работы с обучающимися всех институтов и Морского колледжа в электронную информационно-образовательную среду по основным образовательным программам высшего образования очной формы обучения.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы СевГУ.

Перевод запланирован по основным образовательным программам высшего образования очной формы обучения с 7 декабря 2020 года по 6 февраля 2021 года.

«Это не переход на дистанционку, а сохранение смешанного формата обучения со смещением акцентов в область дистанционного обучения», — цитирует издание ректора Владимира Нечаева.

Отмечается, что очный формат обучения сохранится для тех дисциплин, которые требуют специального оборудования. Изменения не коснутся занятий в военном учебном центре. Они продолжатся в обычном режиме. Занятия физкультурой и спортом также не отменяются, они будут проводиться на открытом воздухе.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.