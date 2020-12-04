Севастопольский государственный университет перешёл на смешанную форму обучения
- © wikipedia.org / Rybiybunt
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы СевГУ.
Перевод запланирован по основным образовательным программам высшего образования очной формы обучения с 7 декабря 2020 года по 6 февраля 2021 года.
«Это не переход на дистанционку, а сохранение смешанного формата обучения со смещением акцентов в область дистанционного обучения», — цитирует издание ректора Владимира Нечаева.
Отмечается, что очный формат обучения сохранится для тех дисциплин, которые требуют специального оборудования. Изменения не коснутся занятий в военном учебном центре. Они продолжатся в обычном режиме. Занятия физкультурой и спортом также не отменяются, они будут проводиться на открытом воздухе.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.