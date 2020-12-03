На мемориальном кладбище в Калининградской области перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны Петра Андронова.

Об этом рассказали в Генпрокуратуре России.

На личный приём к главе надзорного ведомства Игорю Краснову обратился представитель общественной организации поисковиков, который рассказал, что строители во время прокладки дорог и коммуникаций зачастую не сообщают об обнаруженных останках и захоронениях павших солдат.

Краснов назвал это недопустимым. Прокуратура Багратионовского района провела проверку. Установлено, что при производстве земляных работ на территории школы было найдено воинское захоронение времён Великой Отечественной войны. Должностные лица образовательной организации не сообщили об этом в органы местного самоуправления.

Также выяснилось, что при планировании земляных работ у должностных лиц администрации имелась достоверная информация о наличии возможного воинского захоронения, но историко-культурная экспертиза не проводилась.

В адрес главы администрации городского округа, а также в адрес директора школы внесены представления, которые удовлетворены. Земляные работы были приостановлены.

Удалось найти медаль «За отвагу». Из архивных данных следует, что награда принадлежит Андронову — санитару 247-го гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Его родственники установлены.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Ленинградской области завели уголовное дело по факту обнаружения захоронения мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.