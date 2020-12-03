В Татарстане заявили о снижении количества уголовных дел в отношении бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.
Бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев отметил, что в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям, оказывается юридическая помощь.
Кроме того, представители уполномоченного регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.