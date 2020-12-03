В Татарстане заявили о снижении количества уголовных дел в отношении бизнеса

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В 2020 году Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по снижению количества уголовных дел в отношении бизнеса. Как заявил бизнес-омбудсмен России Борис Титов, если в 2019-м таких дел было заведено 45, то в 2020-м — 11.
В Татарстане заявили о снижении количества уголовных дел в отношении бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев отметил, что в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям, оказывается юридическая помощь.

Кроме того, представители уполномоченного регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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