В Татарстане заявили о снижении количества уголовных дел в отношении бизнеса

В 2020 году Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по снижению количества уголовных дел в отношении бизнеса. Как заявил бизнес-омбудсмен России Борис Титов, если в 2019-м таких дел было заведено 45, то в 2020-м — 11.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев отметил, что в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям, оказывается юридическая помощь.

Кроме того, представители уполномоченного регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.