В Томске прошли мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата

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В Томске состоялись мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата.
В Томске прошли мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

Ветераны и представители поисковых отрядов возложили цветы к мемориалам и памятникам.

Как заявил зампред областного совета ветеранов Пётр Дубровин, эта дата является данью памяти всем погибшим, останки которых ещё не нашли, всем погибшим участникам Великой Отечественной войны и других войн, захороненным и неопознанным.

«В поисковой работе счастье, если ты поднял и нашёл медальон, — это радость, что найдутся родственники, которые будут знать, где их близкий погиб, что человек найдёт пристанище. Дата является очень значимой также для молодёжи», — отметил он.

В школах, лицеях и колледжах Томской области 3 декабря состоялись уроки памяти.

Ранее ОТР сообщало, что в Волгограде почтили память тех, кто погиб в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление трёх советских фронтов, которое привело к окружению армии Паулюса.

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