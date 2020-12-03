В Томске прошли мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата

В Томске состоялись мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Ветераны и представители поисковых отрядов возложили цветы к мемориалам и памятникам.

Как заявил зампред областного совета ветеранов Пётр Дубровин, эта дата является данью памяти всем погибшим, останки которых ещё не нашли, всем погибшим участникам Великой Отечественной войны и других войн, захороненным и неопознанным.

«В поисковой работе счастье, если ты поднял и нашёл медальон, — это радость, что найдутся родственники, которые будут знать, где их близкий погиб, что человек найдёт пристанище. Дата является очень значимой также для молодёжи», — отметил он.

В школах, лицеях и колледжах Томской области 3 декабря состоялись уроки памяти.

Ранее ОТР сообщало, что в Волгограде почтили память тех, кто погиб в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление трёх советских фронтов, которое привело к окружению армии Паулюса.