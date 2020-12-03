В Самаре перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП

Короткая ссылка
В Самаре перед судом предстанут более 20 человек, в том числе трое сотрудников ГИБДД. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, превышении должностных полномочий, служебном подлоге, а также в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека.
В Самаре перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, участники банды занимались незаконной деятельностью в 2016—2018 годах. Выявлено 43 эпизода мошенничества.

Злоумышленники оформляли подложные документы о ДТП, после чего предоставляли их в страховые компании и получали выплаты. Ущерб оценивается более чем в 18 млн рублей.

Дело рассмотрит Самарский областной суд.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить