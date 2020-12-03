В Самаре перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП

В Самаре перед судом предстанут более 20 человек, в том числе трое сотрудников ГИБДД. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, превышении должностных полномочий, служебном подлоге, а также в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, участники банды занимались незаконной деятельностью в 2016—2018 годах. Выявлено 43 эпизода мошенничества.

Злоумышленники оформляли подложные документы о ДТП, после чего предоставляли их в страховые компании и получали выплаты. Ущерб оценивается более чем в 18 млн рублей.

Дело рассмотрит Самарский областной суд.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей.