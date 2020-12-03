В Самаре перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По версии следствия, участники банды занимались незаконной деятельностью в 2016—2018 годах. Выявлено 43 эпизода мошенничества.
Злоумышленники оформляли подложные документы о ДТП, после чего предоставляли их в страховые компании и получали выплаты. Ущерб оценивается более чем в 18 млн рублей.
Дело рассмотрит Самарский областной суд.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей.