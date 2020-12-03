В Калининградской области вынесли приговор в отношении участников ОПГ

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В Калининградской области вынесли приговор в отношении пяти обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В Калининградской области вынесли приговор в отношении участников ОПГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональную прокуратуру.

ОПГ обладала признаками устойчивости и сплочённости. Совершение преступлений планировалось заблаговременно, роли между участниками были чётко распределены. Использовалась отлаженная схема сбыта наркотических средств.

Суд признал фигурантов виновными. Наказание назначено в соответствии со степенью и ролью каждого участника — от 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима организатору, от пяти до девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого и общего режима исполнителям.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей.

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