В Калининградской области вынесли приговор в отношении участников ОПГ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональную прокуратуру.
ОПГ обладала признаками устойчивости и сплочённости. Совершение преступлений планировалось заблаговременно, роли между участниками были чётко распределены. Использовалась отлаженная схема сбыта наркотических средств.
Суд признал фигурантов виновными. Наказание назначено в соответствии со степенью и ролью каждого участника — от 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима организатору, от пяти до девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого и общего режима исполнителям.
Вердикт пока не вступил в законную силу.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей.