В Калининградской области вынесли приговор в отношении участников ОПГ

В Калининградской области вынесли приговор в отношении пяти обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональную прокуратуру.

ОПГ обладала признаками устойчивости и сплочённости. Совершение преступлений планировалось заблаговременно, роли между участниками были чётко распределены. Использовалась отлаженная схема сбыта наркотических средств.

Суд признал фигурантов виновными. Наказание назначено в соответствии со степенью и ролью каждого участника — от 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима организатору, от пяти до девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого и общего режима исполнителям.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей.