Под Севастополем обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

В севастопольском посёлке Орловка тракторист нашёл предмет, похожий на боеприпас. Это произошло во время рекультивации земель.

Об этом сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Взрывотехники ОМОН «Беркут» установили, что речь идёт о 82-миллиметровой миномётной мине времён Великой Отечественной войны.

Сотрудники Росгвардии передали боеприпас представителям регионального ГУ МЧС России для последующей ликвидации.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные Южного военного округа обезвредили более 18 тыс. боеприпасов с начала года.