В Екатеринбургской епархии рассказали о работе в «красных зонах»

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В Екатеринбургской епархии рассказали о работе священников в «красных зонах» стационаров, в которых размещаются больные тяжёлой формой коронавируса.
В Екатеринбургской епархии рассказали о работе в «красных зонах»
  • © пресс-служба Екатеринбургской епархии

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы епархии.

«Больной сначала должен обратиться к заведующему отделения и получить от него разрешение на визит священника. Далее тот приезжает в учреждение, сотрудник больницы помогает надеть одноразовый защитный костюм (после завершения посещения помогает снять средства защиты), и священник получает допуск в палату к больному. Совершает церковные таинства исповеди, соборования и причастия», — цитирует издание протоиерея Евгения Попиченко.

Больницы обеспечивают священников необходимым снаряжением и средствами защиты.

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