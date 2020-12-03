Эксперт рассказала, какой может быть адресная помощь для пенсионеров к Новому году

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, какой может быть адресная помощь для пенсионеров к Новому году.

«Некоторые пожилые люди могут получить к Новому году выплаты от бывших работодателей. Сейчас во многих крупных компаниях есть программы социальной поддержки бывших сотрудников, проработавших там не менее 15—20 лет», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, поддержка может быть разной — кто-то делает ежемесячные выплаты, кто-то предпочитает более ощутимые перечисления к праздникам, в том числе к Новому году.

Как отметила Петрикова, такие выплаты в большинстве случаев положены только неработающим пенсионерам. Если экс-сотрудник официально трудоустраивается на работу, то теряет право на получение материальной поддержки.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.