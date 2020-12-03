Юрист рассказал о ситуации с выплатами к Новому году

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал о ситуации с выплатами к Новому году.

«Сейчас есть законодательные инициативы, которые предусматривают единовременные выплаты к Новому году. Они положены малоимущим категориям граждан. Назывались даже суммы — порядка 10 тыс. рублей. Правда, пока ещё никаких конкретных решений принято не было. Возможно, они будут позже», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в случае необходимости доступна адресная помощь — на неё имеют право малообеспеченные граждане. Например, в декабре можно получить компенсацию расходов, произведённых в этом году.

В частности, льготники могут возместить траты на ремонт, но вернут не всю сумму, и в разных регионах размер компенсаций будет разный.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.