В Петербурге допустили смягчение ограничений при стабилизации ситуации

Власти Санкт-Петербурга готовы снять ряд ограничений, если ситуация по заболеваемости коронавирусом стабилизируется в ближайшие две недели.

«Если нам удастся снять этот риск, то мы эти ограничения снимем, вернёмся к ситуации, в которой были до введения ограничений», — цитирует ТАСС вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Он также объяснил, почему новые ограничения затронут новогодние праздники. Как пишет 78.ru, Елин посоветовал всем встречать Новый год дома, по его словам, этот праздник семейный.

Он подчеркнул, что город готов отказаться от туристов и сознательно идёт на снижение своей туристической привлекательности.