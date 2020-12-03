Юрист рассказала о вариантах новогодней поддержки льготников в регионах

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о вариантах новогодней поддержки льготников в регионах.
Юрист рассказала о вариантах новогодней поддержки льготников в регионах
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«В некоторых регионах вместо подарков могут предоставлять денежные выплаты», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, помощь предоставляют, как правило, нуждающимся детям — инвалидам, сиротам, детям из малообеспеченных семей.

«В некоторых регионах подарки или доплаты могут выдать на ребёнка, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей. Большинство программ рассчитано на детей от трёх до 14 лет, но бывают и другие возрастные ограничения», — уточнила Красовская.

В некоторых случаях поддержку можно получить только после подачи заявления.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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