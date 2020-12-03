Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном

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Народная артистка России Татьяна Васильева прокомментировала свои слова о призыве Алексея Навального к Европе ввести новые санкции против России. Ранее она назвала эти призывы «предательством своего народа».
Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном
  • © Галина Кмит
  • РИА Новости

«Тяжёлая жизнь и без того. Зачем её ещё усугублять каким-то людям, у которых всё в порядке, усугублять тем, кому тяжко и без них? Это если по-простому», — сказала актриса в беседе с RT.

Она отметила, что не следит за деятельностью Навального.

«Я не следила. Это случайно мне попалось на глаза. И был вот такой порыв. Я за всеми выступлениями не следила, естественно. Последнее, что он произнёс не у нас про нас, — вот это меня уже некоторым образом коснулось», — добавила она.

Накануне актриса написала в Instagram, что призывы Навального к введению новых санкций — «откровенное предательство своего народа».

Она отметила, что ограничения никак не отразятся на олигархах, по которым «он просит ударить».

«Но ведь и дураку ясно, что в конечном счёте за эти санкции расплачиваться придётся простым людям — работникам этих заводов и предприятий», — написала Васильева.

Как пишет РИА Новости, 27 ноября состоялись дебаты Европарламента по иностранным делам, в которых принял участие Навальный. 

Обмен мнениями касался ситуации в России в преддверии парламентских выборов 2021 года, ситуации в Белоруссии и США.

Навальный в ходе обсуждения предложил вводить санкции против российских олигархов.

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