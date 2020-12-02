Более 30 регионов примут участие во всероссийском форуме «Открытый Крым»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное Министерство курортов и туризма.
«На мероприятии мы подведём итоги этого непростого сезона и определим перспективы новых направлений и моделей развития, а также обсудим формирование новой парадигмы туристического рынка, обозначенной Национальным проектом по туризму», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.
Запланированы дискуссионные панели, семинары и круглые столы.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.