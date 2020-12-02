Более 30 регионов примут участие во всероссийском форуме «Открытый Крым»

Короткая ссылка
Представители более 30 российских регионов примут участие во всероссийском туристском форуме «Открытый Крым», который пройдёт 10—11 декабря в гибридном формате.
Более 30 регионов примут участие во всероссийском форуме «Открытый Крым»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное Министерство курортов и туризма.

«На мероприятии мы подведём итоги этого непростого сезона и определим перспективы новых направлений и моделей развития, а также обсудим формирование новой парадигмы туристического рынка, обозначенной Национальным проектом по туризму», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.

Запланированы дискуссионные панели, семинары и круглые столы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить