Более 30 регионов примут участие во всероссийском форуме «Открытый Крым»

Представители более 30 российских регионов примут участие во всероссийском туристском форуме «Открытый Крым», который пройдёт 10—11 декабря в гибридном формате.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное Министерство курортов и туризма.

«На мероприятии мы подведём итоги этого непростого сезона и определим перспективы новых направлений и моделей развития, а также обсудим формирование новой парадигмы туристического рынка, обозначенной Национальным проектом по туризму», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.

Запланированы дискуссионные панели, семинары и круглые столы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.