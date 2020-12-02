В Госдуме оценили идею допуска к экзамену на права с 16 лет

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.

«Лично я выступал резко против такой инициативы. Где молодёжь будет обучаться при нынешней напряжённой программе в школе? Ведь если делать по образцу и подобию западных стран, то там молодые люди получают и знания, и навыки, не отходя от парты», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, за два года до того момента, когда молодым людям можно будет сесть за руль, они растеряют все навыки, которые могут получить за время обучения.

«Вот если бы была возвращена практика самоподготовки, когда родственники или друзья с опытом безаварийной езды могли бы обучать, натаскивать молодого водителя в свободное время вечером и в тихом месте, тогда можно было бы отработать до автоматизма элементарные вещи», — считает Лысаков.

Как добавил эксперт, в нынешних условиях реализовать идею получения водительского удостоверения с 16 лет будет очень сложно.

Ранее автоэксперт Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу.