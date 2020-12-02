В Ростовской области завели дело по факту контрабанды ювелирных изделий
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Южное таможенное управление.
«Гражданин Украины 1989 года рождения пронёс в ручной клади 54 ювелирных изделия из металла жёлтого цвета, скрыв их от таможенного контроля и не оформив в таможенном отношении», — заявили в ведомстве.
Экспертиза показала, что среди изделий были монеты из драгметаллов, а также кольца, подвески, серьги, кулоны из золотых сплавов со вставками из драгоценных и недрагоценных камней. Мужчина утверждал, что это его фамильные ценности.
Ранее ОТР сообщало, что забайкальские таможенники изъяли более 30 кг золота стоимостью свыше 143 млн рублей.