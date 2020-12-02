В Ростовской области завели дело по факту контрабанды ювелирных изделий

В Ростовской области завели уголовное дело по факту контрабанды ювелирных изделий общей стоимостью более 1,2 млн рублей.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Южное таможенное управление.

«Гражданин Украины 1989 года рождения пронёс в ручной клади 54 ювелирных изделия из металла жёлтого цвета, скрыв их от таможенного контроля и не оформив в таможенном отношении», — заявили в ведомстве.

Экспертиза показала, что среди изделий были монеты из драгметаллов, а также кольца, подвески, серьги, кулоны из золотых сплавов со вставками из драгоценных и недрагоценных камней. Мужчина утверждал, что это его фамильные ценности.

Ранее ОТР сообщало, что забайкальские таможенники изъяли более 30 кг золота стоимостью свыше 143 млн рублей.