Эксперт оценил идею ввести для мотоциклистов дополнительную стоп-линию на перекрёстке

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал идею разрешить мотоциклистам парковаться на тротуаре, использовать проблесковые маячки в потоке на автомагистралях с разрешённой скоростью выше 80 км/ч, а также ввести для них дополнительную стоп-линию на перекрёстке.
Эксперт оценил идею ввести для мотоциклистов дополнительную стоп-линию на перекрёстке
  • Pixabay

«Мотоциклисты должны вести себя на дорогах так же, как и все автомобилисты. Почему им нужна дополнительная стоп-линия? Она одна для всех, вот и соблюдайте её. Парковка на тротуарах либо для всех запрещена, либо для всех разрешена. Не думаю, что для мотоциклистов нужны исключения», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, парковки на тротуарах, как правило, запрещены.

Что касается проблесковых маячков, то на автомобилях они выделяют их в потоке и дают преимущество при передвижении, напомнил Похмелкин.

«А проблесковый маячок на мотоцикле тоже будет давать ему преимущество при передвижении? Если нет, тогда зачем он?» — сказал эксперт.

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