Эксперт оценил идею ввести для мотоциклистов дополнительную стоп-линию на перекрёстке

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал идею разрешить мотоциклистам парковаться на тротуаре, использовать проблесковые маячки в потоке на автомагистралях с разрешённой скоростью выше 80 км/ч, а также ввести для них дополнительную стоп-линию на перекрёстке.

«Мотоциклисты должны вести себя на дорогах так же, как и все автомобилисты. Почему им нужна дополнительная стоп-линия? Она одна для всех, вот и соблюдайте её. Парковка на тротуарах либо для всех запрещена, либо для всех разрешена. Не думаю, что для мотоциклистов нужны исключения», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, парковки на тротуарах, как правило, запрещены.

Что касается проблесковых маячков, то на автомобилях они выделяют их в потоке и дают преимущество при передвижении, напомнил Похмелкин.

«А проблесковый маячок на мотоцикле тоже будет давать ему преимущество при передвижении? Если нет, тогда зачем он?» — сказал эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский направил письмо с перечнем изменений в ПДД главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с соответствующими инициативами.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на права.