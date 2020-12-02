Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова на видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны России, оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Несмотря на напряжённую ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID-19, — это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост», — заявила Голикова.

Она сообщила, что в настоящее время «вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо».

Согласно данным оперштаба на 2 декабря, в России в течение суток выявили 25 345 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 347 401.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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