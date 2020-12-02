В АИДТ предупредили о возможном дефиците импортных игрушек перед Новым годом

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В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предупредили о возможном дефиците импортных игрушек перед Новым годом.
В АИДТ предупредили о возможном дефиците импортных игрушек перед Новым годом
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо организации, направленное в Федеральную таможенную службу.

Как заявила президент АИДТ Антонина Цицулина, нехватка игрушек может возникнуть из-за того, что импортёры не успели вовремя ввезти необходимый объём товара. Обычно необходимый предновогодний запас на складах компаний есть уже в сентябре, но в этом году его не сформировали.

«Зарубежные производители, лидером среди которых является КНР, ограничили производство ещё в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли. После того как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объём продукции требовался покупателю», — пояснила Цицулина.

Весной действовали ограничения и в России, в том числе и на сообщение с другими странами. По словам Цицулиной, всё это привело к тому, что импортёры не смогли начать подготовку к зимнему и праздничному сезону вовремя. Она добавила, что крупные партии ввозят только сейчас.

Кроме того, уточнила Цицулина, дополнительное время у компаний уходит на прохождение таможенных процедур.

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