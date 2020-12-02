В Москве социальные работники выполнили 14 тысяч заявок по доставке продуктов

Социальные работники Москвы за октябрь и ноябрь 2020 года выполнили 14 тыс. заявок по доставке продуктов людям, находящимся на самоизоляции или карантине.

Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак сообщил, что москвичи могут делать заказы по телефону горячей линии комплекса социального развития.

Операторы горячей линии уже приняли более 92 тыс. заявок на 98 тыс. услуг. Из них более 88% заказов уже выполнено. Наиболее востребованы доставка продуктов и товаров первой необходимости — за 68 дней работы кол-центра общий вес этих заказов составил более 83 т.

Как ранее сообщало RIA56, в декабре в Оренбургской области наградят 50 лучших волонтёров региона. Их определили по итогам областного конкурса «Доброволец Оренбуржья — 2020».