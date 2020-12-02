В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

В Ростовской области за минувшую неделю было зарегистрировано 17,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В Ростове-на-Дону число заболевших составило 6 тыс., здесь показатель заболеваемости выше эпидпорога на 19%. Число госпитализированных увеличилось на 25%.

В Таганроге из-за заболевания закрыли два детских сада. Ещё в восьми учреждениях несколько групп закрыты на карантин.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.