В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

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В Ростовской области за минувшую неделю было зарегистрировано 17,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом пишет rostovgazeta.ru.    

В Ростове-на-Дону число заболевших составило 6 тыс., здесь показатель заболеваемости выше эпидпорога на 19%. Число госпитализированных увеличилось на 25%.

В Таганроге из-за заболевания закрыли два детских сада. Ещё в восьми учреждениях несколько групп закрыты на карантин.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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