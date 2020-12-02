В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В Ростове-на-Дону число заболевших составило 6 тыс., здесь показатель заболеваемости выше эпидпорога на 19%. Число госпитализированных увеличилось на 25%.
В Таганроге из-за заболевания закрыли два детских сада. Ещё в восьми учреждениях несколько групп закрыты на карантин.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.