В ХМАО исследование показало, что врачи чаще других болеют COVID-19

В ХМАО провели исследование, которое показало, что врачи чаще представителей других профессий заболевают коронавирусом. За ними идут работники промышленных и транспортных предприятий.

Об этих и других особенностях пандемии COVID-19 в Югре на заседании оперативного штаба рассказала руководитель окружного Роспотребнадзора Майя Соловьёва, передаёт URA.RU.

«Возрастает доля больных в возрастной группе 18—29 лет. Также растёт число заболевших в возрастной группе 30—49 лет на 20%. Снизилась заболеваемость среди лиц в возрасте 65 лет и больше», — объяснила Соловьёва.

В Роспотребнадзоре также стали чаще фиксировать коронавирус в семьях. Увеличилось и количество людей с ОРВИ.

«Удельный вес (заболеваний среди. — RT) работников здравоохранения продолжает снижаться, как и среди работников транспорта и транспортных предприятий. При этом растёт число заболевших работников образования, офисных сотрудников и вахтовиков», — заключила главный санитарный врач ХМАО.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Свердловской области выросло число случаев COVID-19 среди жителей младше 18 лет.