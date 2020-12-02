МТС и Московский зоопарк запустили онлайн-программу по экологии для школьников

Компания МТС и Московский зоопарк запустили творческо-образовательную программу по экологии для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Дети из Приморья также смогут пройти просветительский экокурс онлайн и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический мастер-класс по сохранению исчезающих видов животных, который проведут известные учёные и исследователи.

В начале участники конкурса в возрасте от шести до 14 лет пройдут онлайн-курс на сайте проекта «Поколение М» по изучению редких животных. В каждой теме представлены мастер-классы, задания по моделированию, творческие конкурсы. Пройти курс обучения и загрузить свои работы на сайт нужно до 31 мая 2021 года.

Победители конкурса отправятся на экскурсию в Московский зоопарк, они познакомятся с историей зоопарка, встретятся с учёными и кураторами европейских программ по сохранению животных, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов.

Как сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о развитии образовательных программ для детей.