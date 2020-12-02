В Томской области природоохранной зоне присвоено имя местного учёного

В Томской области Коларовские водно-болотные угодья будут носить имя томского учёного, орнитолога Сергея Москвитина, который скончался летом 2020 года.

Об этом пишет сайт vtomske.ru.

Коларовские водно-болотные угодья — памятник природы областного значения. Статус особо охраняемой территории угодья площадью более 150 га получили в 2015 году.

Постановление о присвоении памятнику природы имени томского орнитолога подписал губернатор Сергей Жвачкин.

Сергей Москвитин — известный российский орнитолог, учёный Биологического института ТГУ, долгое время возглавлял зоологический музей университета. Он внёс большой вклад в исследование этой природной территории.

В июне 2019 года портал «Юга.ру» сообщал, что на территории природного заповедника «Утриш» в Анапе начал работу центр экологического просвещения «Жемчужный».