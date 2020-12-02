В Москве рассказали о площадках для программы реновации

Для реализации первого этапа программы реновации в Северном административном округе (САО) Москвы подобрали 54 стартовые площадки для расселения домов из восьми районов.

Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, передаёт «Вечерняя Москва».

«Указанных мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить до конца 2024 года начало переселения более 25 тыс. человек», — приводит слова Лёвкина пресс-служба Департамента.

Он уточнил, что десять домов уже находятся на стадии заселения.

Известно, что реновация затронет Войковский, Бескудниковский, Дмитровский, Головинский, Молжаниновский и Тимирязевский районы. Также переселение коснётся Западного Дегунина и Коптева.

Ранее пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Лёвкина сообщила о завершении переселения 42 домов по программе реновации в 2020 году

«По программе реновации жилищного фонда в Москве в 2020 году полностью расселено 42 дома. Из 42 домов девять уже демонтировано по технологии умного сноса. Данная технология предполагает аккуратный поэлементный разбор конструкции здания. Затем оставшиеся материалы, например сталь, бетон и стекло, сортируются для повторного применения», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Уточняется, что с момента старта программы число домов превысило 60.