В Твери вынесли приговор двоим убийцам местного жителя

Короткая ссылка
В Тверском областном суде вынесли приговор двоим убийцам, совершившим преступление в Осташковском районе.
В Твери вынесли приговор двоим убийцам местного жителя
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает tverigrad.ru.  

Как сообщили в Тверском областном суде, Роман Андреянов приговорён к 15 годам колонии строгого режима, Владимир Архипов — к 11 годам 15 дням колонии строгого режима.

Архипов получил меньший срок, чем подельник, так как признал вину и способствовал раскрытию преступления.

Убийство было совершено в Осташковском районе в феврале 2020 года. Архипов и Андреянов заставили залезть своего знакомого в багажник автомобиля, приехали на берег реки Осницкая, избили его там руками, ногами и металлическим крюком, а затем утопили в ледяной воде.

Расследованием уголовного дела занималось СУ СК России по Тверской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить