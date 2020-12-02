В Твери вынесли приговор двоим убийцам местного жителя

В Тверском областном суде вынесли приговор двоим убийцам, совершившим преступление в Осташковском районе.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Как сообщили в Тверском областном суде, Роман Андреянов приговорён к 15 годам колонии строгого режима, Владимир Архипов — к 11 годам 15 дням колонии строгого режима.

Архипов получил меньший срок, чем подельник, так как признал вину и способствовал раскрытию преступления.

Убийство было совершено в Осташковском районе в феврале 2020 года. Архипов и Андреянов заставили залезть своего знакомого в багажник автомобиля, приехали на берег реки Осницкая, избили его там руками, ногами и металлическим крюком, а затем утопили в ледяной воде.

Расследованием уголовного дела занималось СУ СК России по Тверской области.