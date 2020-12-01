Эксперт прокомментировал интерес россиян к недвижимости
- РИА Новости
«Это у нас традиционный опрос, который показывает умонастроения наших граждан. Он отличается очень интересной тенденцией», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, примерно с конца 2014 года население сориентировано делать запасы не в соли или гречке, а в деньгах, причём именно в рублях.
Как отметил Чернозуб, на первый план выдвигаются средства резервирования, в отношении которых граждане считают, что они более надёжны.
«И в этом смысле земля и недвижимость выдвигаются на первый план», — пояснил эксперт.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со статусом апартаментов.