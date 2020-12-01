Эксперт прокомментировал интерес россиян к недвижимости

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Эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб прокомментировал итоги опроса, проведённого совместно с «Дом.РФ», согласно которому 50% респондентов заявили, что купили бы жильё, будь у них крупная сумма денег.
Эксперт прокомментировал интерес россиян к недвижимости
  • РИА Новости

«Это у нас традиционный опрос, который показывает умонастроения наших граждан. Он отличается очень интересной тенденцией», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, примерно с конца 2014 года население сориентировано делать запасы не в соли или гречке, а в деньгах, причём именно в рублях.

Как отметил Чернозуб, на первый план выдвигаются средства резервирования, в отношении которых граждане считают, что они более надёжны.

«И в этом смысле земля и недвижимость выдвигаются на первый план», — пояснил эксперт.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со статусом апартаментов.

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