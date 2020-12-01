В Нижнем Новгороде завели дело против водителя, сбившего двоих детей

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело против 55-летнего водителя, сбившего двоих детей.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошёл 30 ноября на Московском шоссе.

«Пока дети в очень тяжёлом состоянии, врачи очень аккуратно делают прогнозы», — заявил изданию главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передаёт РИА Новости.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заведено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, которую 19 сентября насмерть сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции.