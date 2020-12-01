В Нижнем Новгороде завели дело против водителя, сбившего двоих детей

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В Нижнем Новгороде завели уголовное дело против 55-летнего водителя, сбившего двоих детей.
В Нижнем Новгороде завели дело против водителя, сбившего двоих детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошёл 30 ноября на Московском шоссе.

«Пока дети в очень тяжёлом состоянии, врачи очень аккуратно делают прогнозы», — заявил изданию главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передаёт РИА Новости.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заведено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, которую 19 сентября насмерть сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции.

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