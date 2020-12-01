Новак сообщил о проработке создания нефтехимического кластера на Ямале

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о проработке создания нефтехимического кластера на Ямале.

Он отметил, что «одним из перспективных регионов дальнейшего развития перерабатывающих мощностей в России может стать Арктическая зона».

«В этой связи для развития газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал в Минэнерго совместно с заинтересованными компаниями и ФОИВами создана специальная рабочая группа», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, «инвестиционный проект по реализации газохимического комплекса на полуострове Ямал предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов».

Он добавил, что «реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций, приведёт к созданию более 22 тыс. новых рабочих мест и обеспечит прирост несырьевого и неэнергетического экспорта на 125 млрд рублей в год».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли отметил потенциал роста российской нефтехимии.